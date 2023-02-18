Практично всі ліквідовані за останні кілька місяців найманці - завербовані у російських в'язницях засуджені.

За рік війни в Україні приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими та ліквідованими понад 30 тис. найманців.

Як повідомляє CNN, таку статистику надав речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. За його словами, понад 4 тисячі "вагнерівців" були ліквідовані із середини грудня, близько 90% з них - завербовані зеки.

"Вони ("Вагнер" – УНІАН) поводяться зі своїми новобранцями, переважно засудженими, як з гарматним м'ясом, кидаючи їх, у буквальному сенсі, в м'ясорубку… Він (Пригожин – УНІАН) просто вирвав їх із в'язниць і кинув на поле бою без підготовки, без екіпіровки, без організаційного командування, просто кинув у бій", - зазначив Кірбі.

Крім того, речник Білого дому констатував величезні втрати "Вагнера" у боях за Бахмут. Після посилення боїв за останні кілька днів РФ досягла "поступових успіхів" у Бахмуті й навколо нього. При цьому Кірбі зауважив, що США не можуть передбачити, чи вдасться Росії прорватися у місто.

Втрати окупантів в Україні

За даними британської розвідки, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовані. При цьому серед "вагнерівців" втрати досягають близько 50% від загальної їхньої чисельності. У британському військовому відомстві зазначили, що російські втрати почали зростати прискореними темпами з вересня, коли в Росії провели так звану "часткову мобілізацію".

За підрахунками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, за рік Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків, а також сильно виснажила свої запаси крилатих ракет.

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