Основну частину вбитих складають мобілізовані, так звані добровольці і вагнерівські в'язні.

Журналісти встановили імена 14 709 російських військових, убитих на війні в Україні. При цьому за останні два тижні число підтверджених втрат вп'ятеро перевищило попередні щотижневі дані.

Така ситуація може свідчити про початок наступу російських окупантів на Донбасі, припускає Бі-бі-сі. Як уточнило видання, у 2022 році російські джерела щотижня повідомляли про 250-300 вбитих, однак у січні ці цифри подвоїлися. А всього за два тижні лютого журналістам вдалося з'ясувати імена 1679 ліквідованих, що в п'ять разів перевищує минулу статистику.

Як зазначило видання, це найбільший приріст убитих росіян за весь час війни. При цьому журналісти підкреслили, що мова йде про підтверджені дані, тобто реальне число втрат ще більше. Вони припустили, що навіть за найбільш скромною оцінкою, в ході війни в Україні було вбито понад 29,5 тис. чоловік. А загальні втрати, разом з пораненими і зниклими безвісти, можуть досягати 133 тис.

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За даними журналістів, основну масу ліквідованих складають мобілізовані, так звані добровольці та ув'язнені.

Вони деталізували, що встановили смерть 1121 мобілізованого росіянина, 40% з яких вбито після 1 січня. Фахівці пояснили, що велику кількість мобілізованих ніде розміщувати і нікому навчати. В результаті тисячі росіян відправляли на війну без обмундирування і необхідної підготовки. Видання з посиланням на свої джерела зазначило, що мобілізовані зараз складають кістяк передових загонів, які штурмують кілька міст на Донбасі.

Крім того видання повідомило, що мобілізовані зі Свердловської та Челябінської областей першими вирушили на війну. І саме ці регіони зараз разом з Краснодарським краєм лідирують за кількістю ліквідованих.

На думку експертів, невдачі росіян на війні можуть пояснюватися нестачею грамотних командирів. З початку вторгнення РФ втратила близько 1732 офіцерів.

Багато фахівців - як на Заході, так і в РФ - звернули увагу на хаотичні дії російських військових в лютому при спробі наступу на Вугледар в Донецькій області. Там в результаті невдалої атаки могли бути вбиті близько сотні морпіхів. Ті, хто прийшли на їх місце, на багато менше підготовлені і недосвідчені.

Видання вказало, що тільки за підтвердженими даними, близько 3 тис. убитих - це елітні фахівці: солдати і офіцери загонів спецназу, морські піхотинці і військові пілоти. Наприклад, з початку вторгнення РФ втратила щонайменше 120 військових льотчиків.

Журналісти зазначили, що зараз основна частка втрат припадає на мобілізованих, так званих добровольців і найманців ПВК "Вагнер", з в'язнями в тому числі. Це 25% від усіх втрат. А якщо дивитися на втрати з середини листопада по середину лютого, то вони складають близько половини вбитих.

Втрати серед в'язнів з ПВК "Вагнер" продовжують швидко зростати. Журналісти нагадали, що на початку лютого було виявлено вже третє масове поховання вагнерівських в'язнів.

Водночас, журналісти повідомили про стійкий приріст втрат серед десантників, морпіхів та росгвардійців. Хоча раніше російські командири їх намагалися поберегти, зараз, схоже їх знову повернули в бій в надії домогтися успіху в наступі.

Новий наступ РФ

За даними західної розвідки, Росія накопичує поблизу українського кордону літаки і вертольоти. Це свідчить про те, що Кремль може задіяти авіацію для підтримки наземного наступу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що РФ намагається розширювати зону нового наступу, активно шукаючи нові напрямки. Однак на Київ, Суми, Харків і Чернігів окупанти навряд чи підуть.

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