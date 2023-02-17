Британці здивовані аномальним співвідношенням убитих і поранених в російській армії.

Загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч – ліквідовані. Про це повідомляє Міноборони Великобританії в щоденному звіті своєї розвідки.

"Сили російського Міністерства оборони і приватних військових компаній, ймовірно, втратили 175-200 тисяч осіб з початку вторгнення в Україну. Сюди, вочевидь, входять близько 40-60 тисяч убитих", – йдеться в повідомленні.

При цьому серед "вагнерівців" втрати досягають близько 50% від загальної їхньої чисельності.

Відео дня

У британському військовому відомстві зазначили, що російські втрати почали зростати прискореними темпами з вересня, коли в Росії провели так звану "часткову мобілізацію".

Також британці зазначають, що наведене у звіті співвідношення числа ліквідованих до числа поранених є аномально високим для сучасної війни.

"Це майже напевно вказує на екстремально примітивне медичне забезпечення більшості підрозділів", - заявили в британській розвідці.

Британці зазначили, що більшість втрат росіяни зазнали від ударів української артилерії.

Російські втрати в Україні

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російської армії в Україні станом на 17 лютого склали вже понад 140 тисяч людей. Також агресор втратив близько 3300 танків, 6500 бойових бронемашин і велику кількість іншої техніки.

За підрахунками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, за рік Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків, а також сильно виснажила свої запаси крилатих ракет.

Причини помітної різниці в оцінці російських втрат Генштабом ЗСУ та сторонніми спостерігачами пояснив військовий експерт Олександр Коваленко. Він розповів, які дані є в України і які недоступні спостерігачам.

Вас також можуть зацікавити новини: