Крім того, серйозних втрат зазнала російська авіація.

За час повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

Як зазначає Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у вступ до матеріалу старшого наукового співробітника з питань оборони та військового аналізу Джеймса Хакетта "Воєнний баланс 2023 року", Збройні сили Росії понесли серйозні втрати особового складу і техніки під час повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас внаслідок проведення Москвою мобілізації чисельність особового складу збільшилася, порівняно з показниками попередніх років.

Значних втрат зазнав російський парк танків. За оцінками інституту, Росія втратила близько 50% наявних до війни сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Втрачено також багато Т-80.

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"Програма модернізації Т-72Б3М почалася лише в 2014 році. Наприклад, він оснащений більш сучасною динамічною бронею та новішим комп’ютером керування вогнем. У зв'язку з втратами змінився склад бронетехнічного парку. Росія все частіше використовувала старе обладнання, яке було повернуто на озброєння", – йдеться в матеріалі видання Spiegel, яке ознайомилося зі звітом IISS.

Крім того, великих втрат зазнала російська авіація.

"За оцінками IISS, Росія втратила близько 6-8% своїх тактичних винищувачів у 2022 році, навіть від 10 до 15% деяких типів літаків. До них відносяться багатоцільовий бойовий літак Су-30СМ, який був введений в експлуатацію наприкінці 1980-х років, а також бомбардувальники Су-24М та більш сучасна версія Су-24М2", – зазначає видання.

Російські ВПС також втратили багато Су-25, які є броньованими штурмовиками, призначеними для нападу на наземні цілі противника та підтримки наземних сил. Були втрачені також більш сучасні винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Втрати Росії на війні в Україні

Збройні Сили України продовжують знищувати техніку окупантів на фронті. 15 лютого на сході України приземлили ворожий вертоліт Ка-52.

Крім того, нещодавно прийняту на озброєння армії ЗС РФ станції перешкод системи радіоелектронної боротьби "Палантин" було знищено високоточним артилерійським вогнем українських воїнів зі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вона призначена, зокрема, для боротьби з безпілотниками.

Загалом з 24 лютого 2022 року в Україні знищено 3290 ворожих танків, 298 літаків та 286 гелікоптерів. Крмі того, ліквідовано 139 770 російських окупантів.

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