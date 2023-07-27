Очільника ПВК "Вагнера" Євген Пригожин "відчуває значний фінансовий стрес".
Про це заявив кореспондент ВВС Гордон Корера, посилаючись на брифінг неназваного західного чиновника. Ймовірно, очільник ПВК розпродає свої активи всередині і за межами Росії, а також скорочує чисельність особового складу "вагнерівців".
"Здається, у нього проблеми з грошовими потоками", — сказав чиновник на брифінгу.
Крім того, в останні тижні пересування Пригожина були "обмеженими", хоча він і був у Білорусі. Його літак здійснював вильоти досить часто, але невідомо, чи перебував у ньому очільник ПВК.
Пригожин - останні новини
З 23 на 24 червня бойовики Пригожина здійснили невдалий заколот. За його наказом вони відправились у Москву знімати з посад міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Однак коли колони бойовиків вже були біля російської столиці він передумав.
На переговорах він погодився відправити "вагнерівців" у польові табори, а сам він мав відправитися у Білорусь.
Пізніше президент США Джо Байден попередив Пригожина про ймовірність бути отруєним.
Згідно з даними дослідження, до свого "заколоту" Пригожин мав достатньо підтримки серед росіян, щоб навіть позмагатися за президентське крісло з Володимиром Путіним. Його підтримка поза контекстом виборів була на рівні 55%.