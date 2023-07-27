Також він скорочує чисельність ПВК "Вагнера".

Очільника ПВК "Вагнера" Євген Пригожин "відчуває значний фінансовий стрес".

Про це заявив кореспондент ВВС Гордон Корера, посилаючись на брифінг неназваного західного чиновника. Ймовірно, очільник ПВК розпродає свої активи всередині і за межами Росії, а також скорочує чисельність особового складу "вагнерівців".

"Здається, у нього проблеми з грошовими потоками", — сказав чиновник на брифінгу.

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Крім того, в останні тижні пересування Пригожина були "обмеженими", хоча він і був у Білорусі. Його літак здійснював вильоти досить часто, але невідомо, чи перебував у ньому очільник ПВК.

Пригожин - останні новини

З 23 на 24 червня бойовики Пригожина здійснили невдалий заколот. За його наказом вони відправились у Москву знімати з посад міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Однак коли колони бойовиків вже були біля російської столиці він передумав.

На переговорах він погодився відправити "вагнерівців" у польові табори, а сам він мав відправитися у Білорусь.

Пізніше президент США Джо Байден попередив Пригожина про ймовірність бути отруєним.

Згідно з даними дослідження, до свого "заколоту" Пригожин мав достатньо підтримки серед росіян, щоб навіть позмагатися за президентське крісло з Володимиром Путіним. Його підтримка поза контекстом виборів була на рівні 55%.

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