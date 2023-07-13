Президент США Джо Байден попередив ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про ймовірність бути отруєним.
На пресконференції в Фінляндії за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи Байден порадив Пригожину слідкувати за меню.
"Та Бог його зна, що він може зробити…Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід", - відповів Байден журналісту, який попросив його спрогнозувати майбутні дії Пригожина після проваленого заколоту.
Заколот "Вагнера" - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 23 червня Пригожин разом зі своїми найманцями оголосив про "марш справедливості" і повів колони бронетехніки на Москву. Спершу "вагнерівці" взяли Ростов, а потім Воронеж - загалом на їхньому шляху спротиву не було. Єдиною перепоною могла стати російська авіація, але головорізи Пригожина збили 6 гвинтокрилів регулярної армії РФ.
Байден раніше заявляв, що США не причетні до бунту "вагнерівців".
Державний секретар США Ентоні Блінкен прогнозує продовження історії з бунтом Пригожина проти центральної влади Росії.