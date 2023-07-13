Президент США вірить у те, що Путін може дати наказ про вбивство ватажка ПВК "Вагнер".

Президент США Джо Байден попередив ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про ймовірність бути отруєним.

На пресконференції в Фінляндії за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи Байден порадив Пригожину слідкувати за меню.

"Та Бог його зна, що він може зробити…Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід", - відповів Байден журналісту, який попросив його спрогнозувати майбутні дії Пригожина після проваленого заколоту.

Відео дня

Заколот "Вагнера" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Пригожин разом зі своїми найманцями оголосив про "марш справедливості" і повів колони бронетехніки на Москву. Спершу "вагнерівці" взяли Ростов, а потім Воронеж - загалом на їхньому шляху спротиву не було. Єдиною перепоною могла стати російська авіація, але головорізи Пригожина збили 6 гвинтокрилів регулярної армії РФ.

Байден раніше заявляв, що США не причетні до бунту "вагнерівців".

Державний секретар США Ентоні Блінкен прогнозує продовження історії з бунтом Пригожина проти центральної влади Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: