Росіяни вийшли на трасу 0504 ще 20 квітня, відтоді українські оборонці запекло б'ються з окупантами за її контроль.

Українські війська поки ніхто не виводить з Бахмута, наголосив начальник прес-служби 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба в ефірі телемарафону.

Таким чином, Шандиба прокоментував інформацію низки спостерігачів і ЗМІ про нібито тактичне відведення військ ЗСУ у Бахмуті.

Ситуація в Бахмуті важка, тривають бої, зокрема, за контроль над "трасою життя" 0504.

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"Ситуація у Бахмуті важка, російські окупанти постійно намагаються прорвати оборону ЗСУ "м'ясними" штурмами. Дорогу життя ЗСУ утримують, за неї ідуть активні бої. Росіяни намагаються перерізати нам логістику, але сили оборони її тримають. На рахунок виведення військ з Бахмуту - 100% ні", - сказав військовий.

Він зазначив, що українська армія активно обороняється і готує "невеличкий" сюрприз для ворога.

Ситуація у Бахмуті - що відомо

Як відзначали аналітики британської розвідки, протягом останнього тижня ключовою подією в Бахмуті стали бої ЗСУ на околицях міста, особливо біля села Хромове, щоб зберегти контроль над "трасою життя" 0504. Інші можливості України щодо поповнення запасів у Бахмуті, ймовірно, ускладнюються умовами на ґрунтових шляхах, стверджували аналітики.

Росіяни вийшли на трасу 0504 ще 20 квітня, відтоді українські оборонці запекло б'ються з окупантами за її контроль.

Експерт з OSINT Олексаднр Коваленко стверджував, що рашистам вдалось зайняли позиції на відстані ведення стрілецького вогню, але "ситуація в місті дуже динамічна і може ще кардинально змінитися на користь наших захисників". Також він зауважував, що якщо проблема з 0506 не вирішиться, а ситуація погіршиться аж до фізичного перерізання траси, "може бути ухвалено питання про виведення контингенту тими шляхами, що залишилися".

Інститут вивчення війни станом на ранок 26 квітня стверджував, що "вагнерівцям" вдалось просунутися на південь і захід Бахмута. Водночас українській армії вдалося реалізувати локальну спецоперацію на північний захід від Бахмута з метою зменшити контроль РФ біля Хромового.

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