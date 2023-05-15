У відомстві наголосили, що потрібно задуматись, кому може бути вигідним поширення такої інформації.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов назвав "вкидами" інформацію ЗМІ про пропозицію засновника "Вагнера" Євгена Пригожина здати Україні позиції російських військ в обмін на вихід ЗСУ з Бахмута. Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Юсов підкресилив, що потрібно задуматись, кому може бути вигідним поширення такої інформації.

Він наголосив, що українські спецслужби будуть і повинні обговорювати подібні речі тоді, коли це буде потрібно і відповідатиме національним інтересам України.

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"Україна робить все можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно деокуповувати територію. Якщо йдеться про спецслужби, про розвідку, то використовують різні засоби та інструменти. Що стосується окремих "вкидів", щодо яких ідуть офіційні розслідування у Міністерстві юстиції США, я не думаю, що ми це повинні коментувати", – зазначив представник розвідки.

Пригожин пропонував здати позиції росіян - що відомо

Напередодні у Washington Post написали, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пропонував Україні розкрити інформацію про позиції військ РФ для атак в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута.

Нібито відповідну пропозицію він зробив через якісь свої таємні контакти в Головному управлінні розвідки Міноборони наприкінці січня, коли "вагнерівці" тисячами гинули під час штурмів Бахмута.

Згодом Пригожин прокоментував цю інформацію. Він сказав, що або журналісти WP намагаються "хайпанути", або кампанію проти нього проводять "товариші з Рубльовки".

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