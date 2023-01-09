Самі укази про звільнення були закриті через державну таємницю.

Ув'язнених з Росії, які погодилися брати участь у війні проти України, звільнили таємним указом ще до того, як вивезли з колоній.

Правозахисниця і член РПЛ Єва Меркачова заявила РИА Новости, що, за словами родичів ув'язнених, які пізніше вирушили на війну, їм видали документи про звільнення ще до відправки в Україну. Самі укази нібито були закриті через державну таємницю.

Завербовані Пригожиним ув'язнені на війні в Україні: подробиці

Півроку тому ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин особисто їздив до російських колоній вербувати зеків на війну проти України. Частина з них погодилася. Ув'язнених кидають на передову фактично без підготовки.

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"Зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

Нещодавно Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями, що в РФ подали як вшанування пам'яті "героїв".

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