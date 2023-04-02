Прикордонник з позивним "Кукурудза" робить попкорн з окупантів.

Прикордонники показали, як за допомогою бойового дрона на фронті знищують російських окупантів.

На оприлюдненому відео Державної прикордонної служби України (ДПСУ), видно, як "прикордонник з позивним "Кукурудза" робить попкорн з окупантів".

Перед бойовим вильотом військовий вмикає БПЛА, під‘єднує вибухівку та піднімає йог в повітря. "Боєць готує дрон до роботи "скидами". Далі БПЛА опускає на голови окупантів вибухову "кару з небес"", - повідомили в ДПСУ.

Відео дня

Прикордонники на війні

Прикордонники на Донбасі регулярно відправляють до пекла сотні окупантів. Так, 12 березня в районі Бахмута українські прикордонники зупинили штурм російських окупантів за допомогою стрілецької зброї та гранатометів. Тоді було ліквідовано 9 російських загарбників та ще 12 поранили. А 2 квітня прикордонники на території Луганської області "приземлили" один з безпілотників. Окупанти назвали цей БПЛА "Боря".

Вас також можуть зацікавити новини: