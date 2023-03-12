В районі Бахмута українські прикордонники зупинили штурм російських окупантів за допомогою стрілецької зброї та гранатометів.

У Донецькій області українські прикордонники ліквідували 9 російських загарбників та ще 12 поранили.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України. Прикордонники відбили ворожі атаки на Донеччині, ліквідувавши два десятки окупантів.

Зокрема, в районі Бахмута ворожа піхота за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт українських прикордонників. "Бійці зупинили окупантів стрілецькою зброєю та гранатометами", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, ще на Донеччині українські прикордонники відбили атаки на два опорних пункти. "Підготовку стрілецьких підрозділів противника виявила аеророзвідка. Тож прикордонники-мінометники "розвіяли" штурмовиків під час їхнього висування у наступ", - сказано в повідомленні.

Війна в Україні - втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, українські прикордонники, які борються за Бахмут у Донецькій області, розповіли про ситуацію в місті. Наші захисники перебувають у важких умовах, але мужньо продовжують нести свою службу.

Тим часом у Генштабі оновили статистику втрат Росії в Україні. Так, протягом минулої доби, 11 березня, українські військові ліквідували ще 1090 російських окупантів. Також було знищено понад два десятки одиниць різної ворожої техніки.

А раніше речник Східного угруповання ЗСУ розповів, що станом на першу половину дня 11 березня на Бахмутському напрямку було ліквідовано понад 220 російських загарбників, ще 314 отримали поранення.

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