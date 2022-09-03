Білоруський напрямок посилюється і проводяться всі необхідні заходи з інженерного облаштування.

Державна прикордонна служба не спостерігає значних змін на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Значних змін на ділянці кордону з Білоруссю ми не спостерігаємо. Звісно, що підрозділи збройних сил РБ продовжують посилювати кордон з нашою країною, однак змін в чисельному складі, в характері їхніх дій ми не відмічали за останній час. Однак ми також не сидимо на місці, ми розуміємо, що цей напрямок критичний в певній мірі, оскільки Білорусь підтримує Росію у війні проти України, тому цьому напрямку приділяється значна увага", - сказав він.

Відео дня

За словами Демченка, даний напрямок посилюється і проводяться всі необхідні заходи з інженерного облаштування.

"Проводяться всі необхідні заходи з інженерного облаштування, облаштування позицій для того, щоб всі підрозділи, які посилюють цей напрямок, мали укриття, а також мали можливість вести вогонь у разі, якщо будь-які сили… спробують вторгнутися на територію нашої країни", - зазначив речник.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

Вас також можуть зацікавити новини: