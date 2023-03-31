На думку прем'єр-міністра Угорщини, світова війна-це реальна небезпека зараз.

Питання відправки миротворчих військ в Україну стає "все більш легітимним". Європейські країни наблизилися до цього, здавалося б, "непрохідного кордону".

Такими заявами в коментарях виданню 24.hu відзначився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він заявив, що з розвитком бойових дій в Україні питання відправки миротворчих військ стає "все більш легітимним".

"Ми близькі до цього, здавалося б, непрохідного кордону", — заявив чиновник. Однак Орбан не уточнив, про які саме війська йдеться, і хто з країн-членів ЄС готовий обговорювати це питання.

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Прем'єр-міністр послався на безпеку Угорщини, яка, за його словами, знаходиться під загрозою через ризики ескалації бойових дій в Україні.

"Загроза світової війни — це не літературна гіпербола. Це реальна небезпека зараз", — додав Орбан.

Угорському прем'єру не подобається, що число країн, "які підтримують мир, а не війну, не збільшується". Цілі щодо припинення вогню і організації мирних переговорів не досягнуті. А переважна більшість європейських держав продовжують відправляти Україні все більш вагому військову допомогу.

Відправка миротворців в Україну

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у березні 2022 року повідомив, що в Євросоюзі зросла підтримка введення миротворців в Україну. Однак президент Володимир Зеленський не підтримав таку ідею.

Після цього генсек НАТО окреслив позицію Альянсу з приводу війни. Військово-політичний блок вирішив не вводити свої армії в Україну і не закривати небо над нашою країною.

На початку 2023 року Україна запросила миротворців ООН на ЗАЕС. Вони змогли б покласти край тимчасовій окупації атомної електростанції.

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