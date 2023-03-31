За його словами, вони "ні перед чим не зупиняться", захищаючи свої країни.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може домовитися з Путіним про розміщення в країні стратегічної ядерної зброї.

"Треба буде, ми з Путіним вирішимо і введемо сюди, якщо це треба, і стратегічну зброю. І вони це повинні розуміти, мерзотники, там за кордоном, які намагаються підірвати нас зсередини і ззовні. Ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни і народи", - сказав він у Посланні білоруському народу і Національним зборам.

При цьому Лукашенко заявив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі - не залякування і не шантаж, а "можливість убезпечити державу і забезпечити мир білоруському народу".

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Розміщення ядерної зброї в Білорусі - що відомо

Нагадаємо, що наприкінці цього місяця російський президент Путін повідомив про будівництво спецсховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

На це негативно відреагували у Польщі, Франції, Німеччині і Литві. Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель пригрозив Білорусі санкціями, якщо вони не зупинять це.

Сенатор від Республіканської партії Джим Ріш закликав президента США передати Україні далекобійні та касетні боєприпаси у відповідь на ядерні загрози Путіна і Лукашенка.

Сьогодні має відбутися засідання Ради Безпеки ООН, яке скликала Україна через заяви Путіна.

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