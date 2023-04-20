Служба пройде в Михайлівському соборі.

Прощання з колишнім депутатом Верховної Ради Олегом Барною, загиблим на війні, пройде завтра, 21 квітня в Києві. Спочатку відбудеться служба в Михайлівському соборі, а потім воїну віддадуть почесті на Майдані Незалежності.

Такою інформацією поділилася нардеп Ірина Геращенко на своїй офіційній сторінці на Facebook. Вона написала: "Прощання з Олегом Барною відбудеться 21 квітня в Києві. Об 11 — служба в Михайлівському соборі. Потім, о 12 — на Майдані. Активний учасник Революції Гідності, Олег отримав своє перше поранення 18 лютого 14 року на Майдані. Весною того ж року пішов добровольцем в АТО. Був поранений. В мирному житті Олег був вчителем. Потім депутатом ВР 8 скликання, де завжди відстоював правду, так, як він її відчував. В лютому 24 знову повернувся до лав ЗСУ. Служив в піхоті. Увійшов до штурмової роти. Загинув в бою, під Вугледаром".

Загибель Барни на фронті: що відомо

Окупанти вбили екс-нардепа 17 квітня. Наступного дня про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський. Барна загинув за добу до свого 56-річчя.

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У Міноборони відреагували на інформацію від ЗСУ і підкреслили, що правом повідомляти про смерть на фронті наділені ТЦК СП, а не командири, побратими і прес-служби бригад. Як заявили у відомстві, сім'ї повинні отримувати тільки підтверджені дані про загибель, коли знайдено й ідентифіковано тіло.

У 68-й окремій єгерській бригаді (оєбр) ім. Олекси Довбуша поділилися подробицями загибелі Барни. Він зголосився взяти участь у штурмі ворожих позицій. Ворога вдалося вибити, але під час виконання завдання загинули деякі українські захисники.

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