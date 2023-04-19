Побратими зазначили, що воїн загинув при виконанні завдання.

У 68-мій окремій єгерській бригаді (оєбр) ім. Олекси Довбуша підтвердили загибель на війні колишнього народного депутата Олега Барни.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці 68-ї оєбр в соцмережі. "Із сумом в серці маємо повідомити, що під час виконання бойового завдання загинув наш росомаха, помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна", - йдеться у повідомленні.

В 68-й оєбр додали, що Олег Барна всім більше відомий як народний депутат восьмого скликання, але для військових він був побратимом, який "на рівних з усіма виконував бойові задачі".

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"Коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини. Задачу виконано, ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців", - повідомили деталі в бригаді.

Новини про загибель екс-нардепа Олега Барни

Дані про те, що на фронті загинув Олег Барна з'явилися увечері 18 квітня. "Вчора під час бойових дій загинув Олег Барна", - коротко повідомив тоді речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

Пізніше з'ясувалося, що дані про загибель Барни не уточнені. Колишній президент України вчора увечері після розмови з братом Олега Барни Степаном повідомив таке: "Степан каже, що бригада наразі загибель Олега не підтверджує, і тіла ніхто не бачив. Тож давайте чекати і вірити в краще, в те, що Олег живий".

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