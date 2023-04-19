Там пояснили, коли родині повідомляють про загибель військового і хто має право оприлюднювати цю інформацію.

Родичі не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовця з Інтернету, оскількив ЗСУ є порядок оповіщення родин про смерть родича-військового.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Правом повідомляти цю інформацію наділені ТЦК СП. Не командири, не побратими, не офіційні сторінки бригад тощо", - уточнила вона і додала, що працівники ТЦК СП мають досвід та спеціально навчені таким комунікаціям.

"Якщо тіло не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин. Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом "безвісти зниклий". А от коли знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель", - пояснила Маляр.

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Вона навела приклад, що були випадки, коли свідки бачили загибель, але тіла військового не знайшли, а згодом з'ясувалося, що він живий.

У зв'язку з цим представниця Міноборони звернулась з проханням до всіх у публічних комунікаціях про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил:

сповіщати публічно після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти;

повідомляти коректно статус - "загиблий" чи "безвісти зниклий".

Новини про загибель екс-нардепа Олега Барни

Увечері 18 квітня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський повідомив про загибель на фронті колишнього нардепа Олега Барни. При цьому ніяких інших подробиць він не навів. На цю звістку відреагував колишній президент України Петро Порошенко. Він написав у соцмережі пост, присвячений Барні. Але майже одразу цю публікацію прибрав. Пізніше він знов опублікував пост про Барну, але іншого змісту. Він уточнив, що розмовляв з братом Барни Степаном, який також воює.

"Степан каже, що бригада наразі загибель Олега не підтверджує, і тіла ніхто не бачив. Тож давайте чекати і вірити в краще, в те, що Олег живий", – йшлося у публікації.

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