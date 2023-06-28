В ISW вважають, що силова гра Путіна, Лукашенка і Пригожина ще не завершена і матиме короткострокові і довгострокові наслідки, які можуть принести користь Україні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може використовувати розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі в поєднанні з новою присутністю групи Вагнера, щоб довести, що Білорусь має здатна захищати себе незалежно від Росії.

Як повідомляється в новому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW), Лукашенко може використовувати ПВК "Вагнер" в Білорусі, щоб створити собі "простір для маневру" і врівноважити спроби Кремля поглинути Білорусь через союзну державу.

Аналітики вважають, що Лукашенко втрутився в конфлікт Пригожина і Путіна в якості посередника, щоб продемонструвати, свою здатність успішно і незалежно діяти в російській політиці.

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"Хвастощі Лукашенка своєю здатністю маніпулювати впливовими фігурами в найближчому оточенні Путіна принизливі для Путіна, незалежно від того, правда це чи ні. Той факт, що Путін не заперечував виклад подій Лукашенка і фактично публічно подякував Лукашенку, ще більш принизливий", - зазначають в ISW.

Також аналітики відзначають, що Лукашенко може спробувати використовувати групу Вагнера в Білорусі, щоб зменшити структурну залежність білоруської армії від російських збройних сил.

"Криза стабільності нового російського режиму може надати Мінську нові можливості", - зазначають в ISW.

Крім того, той факт, що Білорусь раніше отримала невстановлену кількість російської ядерної зброї — розвиток подій, який Лукашенко також може використовувати, щоб врівноважити кампанію Кремля з поглинання Білорусі через союзну державу.

Відзначається також, що 27 червня Лукашенко підтвердив отримання російської ядерної зброї і натякнув, що Білорусь застосує ядерну зброю, якщо ворожа держава нападе на Білорусь.

"Цей розвиток подій більш цікавий тим, що Лукашенко може використовувати розміщення ядерної зброї в Білорусі проти Росії, ніж будь-яку загрозу для НАТО або України", - зазначають аналітики.

"Триваюча силова гра Путіна, Лукашенка і Пригожина ще не завершена і матиме короткострокові і довгострокові наслідки, які можуть принести користь Україні", - резюмують в ISW.

.Заколот Пригожина і Білорусь

Як стверджувалося, саме за результатами переговорів Лукашенка з Євгеном Пригожиним глава "Вагнера" погодився розгорнути колони, що рухалися на Москву. Тоді ж було заявлено, що справа про організацію заколоту, заведена щодо Пригожина, буде закрита, а сам він піде в Білорусь. Крім того, Володимир Путін пообіцяв бійцям ПВК "Вагнер", що вони, якщо захочуть, також зможуть відправитися в Білорусь.

27 червня літак Пригожина здійснив посадку на військовому аеродромі "Мачулищі". Також раніше в ЗМІ пройшла інформація про те, що у Білорусі будують для вагнерівців військовий табір.

27 червня Лукашенко підтвердив, що значна частина російської ядерної зброї вже завезена в Білорусь. При цьому він заявив, що "вагнерівці" не охоронятимуть російську ядерну зброю в Білорусі.

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