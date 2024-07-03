Зокрема, йдеться про бажання Росії домогтися того, аби Україна не могла завдавати ударів у тил РФ у той час, коли окупанти стягують ресурси до прикордоння.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, що криється за пропозиціями іноземних посередників стосовно "припинення війни" на поточній лінії фронту. Про це Подоляк повідомив у Telegram.

"Вкрай цікаві пропозиції: Україна має негайно та в односторонньому порядку припинити вогонь (сарказм). Особливо, звісно ж, припинити удари далекобійними засобами ураження й особливо по окупованій РФ території та прикордонню РФ. Росія ж може продовжувати завдавати ударів (про що неодноразово заявляв той-таки Лавров, наполягаючи, що навіть у разі початку переговорного процесу ніхто не зупинить удари по території України)", - відзначив Подоляк.

У цьому зв'язку, він пояснив, що це означає.

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"Простіше простого. Росія буквально випрошує через дивних посередників повернення неформального рішення про заборону... для України на оборонні удари. Щоб у тиші продовжувати підтягувати ресурси у прикордоння, готувати нові масштабні атаки, не втрачати засоби ППО й техніку… Просто і примітивно. Ще простіше і примітивніше", - наголосив Подоляк.

Водночас, радник керівника ОП зазначив, що у цій ситуації виникають додаткові питання.

"Питання риторичне: як розуміти людей, які беруть участь у кампанії з примусу країни, на яку напали, до одностороннього припинення вогню… А головне: невже ці пропозиції робляться всерйоз і невже вони приведуть до закінчення війни?", - повідомив Подоляк.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ та запропонував президенту України Володимиру Зеленському подумати над припиненням вогню на лінії фронту для початку перемовин з країною-агресором, з Російською Федерацією. Водночас, за словами Орбана, Зеленський висловив з цього приводу відверту думку. Але угорський прем'єр не конкретизував, як саме йому відповів президент України.

Своєю чергою, під час заяв для преси, Зеленський у присутності Орбана заявив про потребу збереження військової підтримки України на достатньому рівні, зокрема, української оборони від російського терору.

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