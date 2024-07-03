Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, що криється за пропозиціями іноземних посередників стосовно "припинення війни" на поточній лінії фронту. Про це Подоляк повідомив у Telegram.
"Вкрай цікаві пропозиції: Україна має негайно та в односторонньому порядку припинити вогонь (сарказм). Особливо, звісно ж, припинити удари далекобійними засобами ураження й особливо по окупованій РФ території та прикордонню РФ. Росія ж може продовжувати завдавати ударів (про що неодноразово заявляв той-таки Лавров, наполягаючи, що навіть у разі початку переговорного процесу ніхто не зупинить удари по території України)", - відзначив Подоляк.
У цьому зв'язку, він пояснив, що це означає.
"Простіше простого. Росія буквально випрошує через дивних посередників повернення неформального рішення про заборону... для України на оборонні удари. Щоб у тиші продовжувати підтягувати ресурси у прикордоння, готувати нові масштабні атаки, не втрачати засоби ППО й техніку… Просто і примітивно. Ще простіше і примітивніше", - наголосив Подоляк.
Водночас, радник керівника ОП зазначив, що у цій ситуації виникають додаткові питання.
"Питання риторичне: як розуміти людей, які беруть участь у кампанії з примусу країни, на яку напали, до одностороннього припинення вогню… А головне: невже ці пропозиції робляться всерйоз і невже вони приведуть до закінчення війни?", - повідомив Подоляк.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ та запропонував президенту України Володимиру Зеленському подумати над припиненням вогню на лінії фронту для початку перемовин з країною-агресором, з Російською Федерацією. Водночас, за словами Орбана, Зеленський висловив з цього приводу відверту думку. Але угорський прем'єр не конкретизував, як саме йому відповів президент України.
Своєю чергою, під час заяв для преси, Зеленський у присутності Орбана заявив про потребу збереження військової підтримки України на достатньому рівні, зокрема, української оборони від російського терору.