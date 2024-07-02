Зеленський заявив, що ведеться робота над умовами для укладення договору про членство України в Євросоюзі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану про потребу збереження військової підтримки України на достатньому рівні. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з Орбаном, який не передбачав для преси можливості поставити питання.

Як сказав Зеленський, в Україні цінують, що візит Орбана відбувається одразу після початку угорського головування у Раді Європейського Союзу.

"Це чітке свідчення наших спільних європейських пріоритетів, того, як важливо повернути Україні та всій Європі справедливий мир, як важливо вирішити наявні складнощі та забезпечити нові основи для зміцнення Європи, для економічного і соціального зростання", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що усе це обговорювалося під час перемовин з Орбаном між ними обома, а потім у розширеному форматі за участі команд обох країн.

Зеленський відзначив важливість того, щоби головування Угорщини в ЄС було ефективним.

"Усі в Європі люди, попри різні розбіжності в політичних поглядах, однак, хочуть бачити європейську політику дієвою, спрямованою на зміцнення Європи", - заявив Зеленський.

Він додав, що говорив з Орбаном про співпрацю на рівні ЄС, про те, що Україна очікує за час угорського головування.

"Ми вже розпочали перемовини щодо вступу України. Ми готуємо умови для договору про членство України. Це процес тривалий і дуже кропіткий, але постійно у ньому потрібний прогрес, потрібна динаміка, не втрачаючи жодного місяця", - наголосив Зеленський.

Президент України відзначив важливість того, що Україні потрібно, аби її підтримка з боку Європи "залишалась на достатньому рівні, зокрема української оборони від російського терору".

"Важливо, щоб співпраця між усіма сусідами в Європі ставала ще більш змістовною, взаємовигідною", - додав Зеленський.

Також президент зазначив, що вдячний Угорщині за підтримку українців та за гуманітарну підтримку для України.

Також він додав, що Угорщина взяла участь у першому Саміті миру, який відбувся у Швейцарії, та підтримала комюніке саміту.

"І це говорить про готовність Угорщини бути ефективною заради повернення реальної довготривалої безпеки як нашій країні, так і усьому нашому регіону та Європі", - сказав Зеленський.

Як відзначив глава держави, він говорив з Орбаном про те, як Угорщина надалі може проявити своє лідерство у підготовці вже другого саміту миру.

"Ми бачимо можливість організувати другий саміт у цьому році, і ми б дуже хотіли цього. І всю підготовчу роботу ми можемо зробити для цього у найближчі місяці. Ми будемо вдячні Угорщині за підтримку в цьому і її активність", - сказав Зеленський.

Війна в Україні - позиція Угорщини

З 1 липня Угорщина розпочала піврічне головування в Раді ЄС.

Орбан раніше неодноразово заявляв, що виступає проти військової підтримки для України і що через територію Угорщини не будуть йти вантажі оборонної підтримки для України від інших країн.

Сьогодні він у Києві запропонував президенту України Володимиру Зеленському подумати над припиненням вогню на лінії фронту для початку перемовин з країною-агресором, з Російською Федерацією.

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