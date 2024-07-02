Угорський прем'єр-міністр заявив, що Зеленський висловив йому відверту думку щодо такої пропозиції.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Києві запропонував президенту України Володимиру Зеленському подумати над припиненням вогню на лінії фронту для початку перемовин з країною-агресором, з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Орбан сказав на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За його словами, приїзд до України - це перший його закордонний візит після початку головування Угорщини в ЄС.

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"Тому що мир - це важливе питання. Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи", - сказав угорський прем'єр.

Політик підкреслив, що "ми дуже високо цінуємо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру".

"Я розповів пану президентові, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені", - додав Орбан.

У цьому зв'язку, він звернувся до Зеленського подумати над припиненням вогню для перемовин з Росією.

"Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна піти трохи інакше, зробити перерву - припинити вогонь і потім почати та продовжити перемовини, адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин", - сказав Орбан.

Як сказав угорський прем'єр, він розповів про це Зеленському.

"Я дуже вдячний йому за його відверту думку щодо цього", - заявив політик.

Водночас, він зазначив, що підготує доповідь лідерам країн-членів ЄС про зустріч з Зеленським у Києві.

Візит Орбана до України - що відомо

2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва. Його візит відбувається в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС. Це перший візит Орбана з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зеленський заявив, що під час зустрічі з Орбаном обговорили найбільш принципові питання - торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні і енергетичні питання, а також про гуманітарну сферу, а також про відкриття української школи в Угорщині.

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