За словами сербського адвоката, Путін має контроль в Балканських країнах.

Проти України у складі російської ПВК "Вагнер" може воювати до 200 сербів. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомив сербський адвокат, голова громадської групи Octobar Чедомір Стойкович.

За його словами, є обґрунтовані дані, які свідчать, що громадяни Сербії воюють в Україні у складі ПВК "Вагнер".

"Є багато відео, які демонструють, як серби беруть участь у війні на боці Росії. Зокрема, на передовій… Це може бути від 30 до 200 громадян Сербії", - сказав він.

Також зафіксовано, що ці серби одягнені у форму, яка, за певними даними, є формою "Вагнера". Однак точних даних щодо чисельності найманців у адвоката немає.

Водночас він сказав, що зазначені відео свідчать, що ці найманці воюють у складі піхоти. Йдеться про людей 20-30 років без військового досвіду.

За словами Стойковича, він у січні звернувся до суду Белграду та у генеральну прокуратуру Сербії з вимогами заборонити діяльність ПВК "Вагнер" у Сербії. "Вважаю, що в Белграді суд та прокуратура повинні розслідувати ці факти", - сказав адвокат.

За його словами, через чотири дні розслідування було припинено. Цей факт він поянює тим, що керівник Сербської державної агенції безпеки та інформації Александар Вулін є "людиною Путіна", має дружні відносини з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

За даними Стойковича, представники екстремістських організацій Сербії нещодавно були в ПВК "Вагнер" у Санкт-Петербурзі як гості. Адвокат вважає, що представники "Вагнера" проводять розвідувальні операції в Сербії та співпрацюють з керівниками місцевих екстремістських організацій.

"Ми знаємо, що робота ця може координуватися лише через посольство РФ у Белграді. Також ми знаємо, що кількість робітників посольства не відповідає потребам - обсягу роботи, яка відбувається в нашій країні. Тобто їх (робітників – УНІАН) значно більше, ніж потрібно", - додав Стойкович.

Він підкреслив, що до діяльності у Сербії "Вагнера" та інших мілітаристських організацій має відношення посол РФ в Сербії Олександр Боцан-Харченко. Зокрема, на сайті посольства був лист з інформацією щодо того, куди звертатися в РФ бажаючим приєднатися до російських лав.

"Тобто відкрито розповсюджується інформація про те, як стати частиною російських угрупувань. Сербське законодавство передбачає покарання за такі дії (участь у збройних конфліктах в інших державах у складі іноземних угруповань – УНІАН)", - сказав адвокат. Він додав, що наразі реакції правоохоронних органів Сербії немає.

Адвокат підкреслює, що таким чином президент РФ Володимир Путін показує, що має контроль в Балканських країнах, в частині Європи.

"І таким чином він може шантажувати Європу…", - акцентує Стойкович. Він запевнив, що планує звернутися з відповідною заявою до ООН тощо.

"Вагнерівці" в Україні – що відомо

Бойовики ПВК "Вагнер" воюють проти України з 2014 року. У 2022-му сили Євгена Пригожина приєдналися до ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення.

Відомо про присутність "Вагнера" у країнах Африки, зафіксована їхня участь у воєнних злочинах в Сирії.

Наразі найманців кинули на найгарячіші ділянки фронту на Донецькому напрямку. Після кількамісячного невдалого штурму українських позицій під Бахмутом терористів посилили російськими кадровими військами.

Проти "вагнерівців" запроваджені санкції США. В Україні їх пропонують визнати міжнародною злочинною організацією.

Вас також можуть зацікавити новини: