Попри колосальні втрати, окупанти продовжують активні наступальні дії в районі Бахмута.

Росія змогла зберегти наступальний імпульс в районі Бахмута після декількох місяців важких боїв за рахунок перекидання на цю ділянку десантних частин регулярної армії. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що ще наприкінці грудня стало очевидним наближення кульмінації в битві за Бахмут. У січні повинен був наступити перелом в цій битві, оскільки сили "групи Вагнера" вже були істотно виснажені.

"Введення російських регулярних сил на лінію фронту в Бахмуті компенсувало кульмінацію наступу групи Вагнера і зберегло ініціативу російських операцій навколо міста", – заявили в ISW.

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Інститут посилається на командира одного з українських підрозділів, що діють у Бахмуті. За його словами, росіяни посилили цей напрямок за рахунок "надкваліфікованих" підрозділів регулярних військ. Інший український командир з Бахмута підтвердив цю інформацію і уточнив, що під Бахмут Росія перекинула десантників.

Битва за Бахмут - останні новини

В останні дні окупанти докладають зусиль до того, щоб перерізати останні шляхи постачання українського гарнізону в Бахмуті.

Однак аналітики поки що не бачать ознак оточення Бахмута російськими військами. Якщо ситуація погіршиться, командування встигне вивести українські підрозділи з міста.

Раніше стало відомо, що російське командування вирішило перекинути додаткові сили на Бахмутський напрямок, де вагнерівці зазнали важких втрат.

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