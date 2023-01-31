Ініціатива стосується безпеки та оборони нашої держави.

На сайті Верховної Ради України з'явився проект постанови про визнання Російської ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

Відповідний проект зареєстрований від 30.01.2023. Серед його ініціаторів: Безугла Мар'яна Володимирівна, Короленко Валентина Юріївна, Крейденко Володимир Вікторович, Веніславський Федір Володимирович та інші нардепи дев'ятого скликання парламенту.

При цьому сам текст постанови поки що відсутній.

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Визнання ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Раніше Державний департамент США говорив, що Вашингтон активно працює над "нейтралізацією" діяльності ПВК "Вагнер" на тлі спроб організації вербувати до своїх лав найманців в інших державах.

Вже 26 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти ПВК "Вагнер" і ряду російських чиновників, пов'язаних з приватною військовою компанією. Також Вашингтон визнав ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

На думку експертів, цим рішенням американці дають важливий сигнал до дії всім іншим країнам-союзникам.

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