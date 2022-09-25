Окупанти оголосять результати псевдореферендуму в Маріуполі 28 вересня.

Окупанти оголосять результати псевдореферендуму в Маріуполі 28 вересня, згідно з якими більшість людей начебто проголосують за входження до Росії.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

"Вони оголосили, що за 2 дні вже проголосувало 50%, і ми думаємо, що їм потрібно ще два дні, після яких вони проголосять (результати)", - сказав він.

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Андрющенко зазначив, що в Маріуполі немає ніяких спостерігачів, і окупанти роблять все, щоб не відкривати "дільниці" і не показувати, що там взагалі порожньо.

"Я думаю, що 28 вересня ми почуємо остаточні результати, які по Маріуполю будуть становити десь 87% явки, які проголосують за Росію, інші - за незалежність так званої "ДНР", - вважає радник міського голови.

Псевдореферендуми РФ: як окупанти брешуть самі собі

Як повідомляв УНІАН, з 23 по 27 вересня рашисти проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

У зв'язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій" у супроводі озброєних окупантів збирають підписи місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання.

У Маріуполі окупанти відправляли "мобільні бригади" для проведення "голосування" в рамках псевдореферендуму просто на робочих місцях жителів міста.

Довідка УНІАН. Міжнародна спільнота засудила наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій території України.

Президент США Джо Байден також пообіцяв запровадити серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

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