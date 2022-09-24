Міжнародна спільнота засудила наміри російських окупантів щодо проведення псевдореферендумів.

Через низьку явку на "виборчі дільниці" так званого "референдуму", підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

У Генштабі нагадали, що на тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада проводить так звані "референдуми".

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"У зв'язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій", в супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання", - мовиться у дописі.

РФ влаштувала "референдуми" на окупованих територіях України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, рашисти вирішили з 23 по 27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

Міжнародна спільнота засудила наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

23 вересня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в області вже почалося "голосування": росіяни зі зброєю погрожують виламувати двері тим, хто їх не відчинить.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров також заявив, що в окупованому місті озброєні російські загарбники "підказують" наляканим людям, в якому місці бюлетеня "правильно" поставити позначку.

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