Російський диктатор Володимир Путін доручив екс-командиру ПВК "Вагнер" повернути найманців на фронт в Україні.

Як повідомляє The Moscow Times, Путін провів зустріч із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим та колишнім командиром ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим. Останньому президент запропонував зайнятися "добровольцями" та повернути їх на фронт в Україну.

"Ми говорили про те, що ви займатиметеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, перш за все, звичайно, в зоні спеціальної військової операції", - сказав Путін.

Диктатор під час зустрічі наголосив, що Трошев сам понад рік воював у "добровольчому" підрозділі та знає, "як це робиться".

Хто такий Андрій Трошев

Андрій Трошев - полковник у відставці, колишній начальник штабу ПВК "Вагнер" із позивним "Сивий". Він отримав звання Героя Росії за взяття Пальміри у 2016 році. Трошев не підтримав збройний заколот засновника приватної військової компанії Євгена Пригожина наприкінці червня.

Читайте також:
Підполковник і майор РФ мінусовані: Штірліц показав знищених ворогів (фото)
Підполковник і майор РФ мінусовані: "Штірліц" показав знищених ворогів (фото)
Українські військові за добу перемололи кілька сотень росіян і не тільки (інфографіка)
Українські військові за добу "перемололи" кілька сотень росіян і не тільки (інфографіка)
ЗСУ рознесли станції РЕБ та скупчення окупантів, - Генштаб
ЗСУ рознесли станції РЕБ та скупчення окупантів, - Генштаб
Окупанти знизили темпи наступів на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна: в ISW назвали причину
Окупанти знизили темпи наступів на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна: в ISW назвали причину
Прорив лінії Вербове: Світан заявив, що Україна пішла на задіяння тилових військ (відео)
Прорив лінії Вербове: Світан заявив, що Україна пішла на задіяння "тилових військ" (відео)
Експерт спрогнозував, коли ЗСУ дійдуть до Токмака
Експерт спрогнозував, коли ЗСУ дійдуть до Токмака
В тилу ворога рветься все, що може: розкрито останні втрати РФ на одному з напрямків
В тилу ворога "рветься все, що може": розкрито останні втрати РФ на одному з напрямків

"Вагнер" повернувся в Україну

Як повідомляв УНІАН, військові розповіли західним журналістам, що найманці приватної військової компанії "Вагнер" повернулися у Бахмут. Натомість українці постійно змінюють тактику.

За даними воїнів, російська група найманців "Вагнера", відповідальна за більшу частину здобутків Росії протягом зими, повернулася в цей район.

Згодом в ЗСУ підтвердили, що найманці "Вагнера" повернулися на території Східного угруповання військ. Частина з них переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається з Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: