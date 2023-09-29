Йдеться про Андрія Трошева, який не підтримав заколот Пригожина.

Російський диктатор Володимир Путін доручив екс-командиру ПВК "Вагнер" повернути найманців на фронт в Україні.

Як повідомляє The Moscow Times, Путін провів зустріч із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим та колишнім командиром ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим. Останньому президент запропонував зайнятися "добровольцями" та повернути їх на фронт в Україну.

"Ми говорили про те, що ви займатиметеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, перш за все, звичайно, в зоні спеціальної військової операції", - сказав Путін.

Диктатор під час зустрічі наголосив, що Трошев сам понад рік воював у "добровольчому" підрозділі та знає, "як це робиться".

Хто такий Андрій Трошев

Андрій Трошев - полковник у відставці, колишній начальник штабу ПВК "Вагнер" із позивним "Сивий". Він отримав звання Героя Росії за взяття Пальміри у 2016 році. Трошев не підтримав збройний заколот засновника приватної військової компанії Євгена Пригожина наприкінці червня.

"Вагнер" повернувся в Україну

Як повідомляв УНІАН, військові розповіли західним журналістам, що найманці приватної військової компанії "Вагнер" повернулися у Бахмут. Натомість українці постійно змінюють тактику.

За даними воїнів, російська група найманців "Вагнера", відповідальна за більшу частину здобутків Росії протягом зими, повернулася в цей район.

Згодом в ЗСУ підтвердили, що найманці "Вагнера" повернулися на території Східного угруповання військ. Частина з них переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається з Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: