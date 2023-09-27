Частина бойовиків укладає контракт з регулярною армією країни-окупанта.

Найманці "Вагнера" повернулися на території Східного угруповання військ. Частина з них переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається з Білорусі.

Про це сказав начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає РБК-Україна.

"Ми підтверджуємо, що "вагнерівці" присутні на території Східного угруповання військ. Це військовослужбовці ПВК "Вагнера", які були на території Білорусі. Зараз там розформовують їхні табори. Їм там було близько 8 тисяч. Зараз частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається сюди, на Схід України для взяття участі в бойових діях - і як інструктори, і як військовослужбовці", - розповів Євлаш.

Йдеться про залишки цього формування - близько 500 осіб, яке російське командування планує залучити у збройному конфлікті зі сторони РФ. Значної загрози, такої, як раніше, вони нести не будуть. Євлаш зауважив, що ці люди справді є одними з найбільш підготовлених в російській армії, однак суттєвою загрозою, "геймченджером" вони не стануть.

"Вагнер" повернувся в Україну

Як повідомляв УНІАН, військові розповіли західним журналістам, що найманці приватної військової компанії "Вагнер" повернулися у Бахмут. Натомість українці постійно змінюють тактику.

За даними воїнів, російська група найманців "Вагнера", відповідальна за більшу частину здобутків Росії протягом зими, повернулася в цей район.

"Так, "Вагнер" теж тут. Вони повернулися, швидко змінили командирів і повернулися сюди", - сказав боєць з позивним "Грув".

Присутність угруповання частково покликана компенсувати нестачу особового складу з російської сторони.

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