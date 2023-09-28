Очевидно, бойовикам важко сформувати нову систему командування після загибелі Пригожина.

Найманці "Вагнера" повернулись на Бахмутський напрямок після ліквідації свого ватажка Євгена Пригожина. Втім, у бойовиків виникли проблеми.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформацію про повернення "вагнерівців" на фронт підтведжують як українські, так і російські джерела.

"Українські та російські підтвердження щодо дислокації деяких колишніх співробітників групи "Вагнера" в районі Бахмута свідчать про те, що "Вагнеру" важко провести злагоджену реформу навколо нового керівництва", - заявили експерти.

Українські військові стверджують, що командири "Вагнера" змінилися після загибелі Пригожина. Тепер бойовики повертаються в Україну, укладаючи контракти з Міноборони РФ. Найманці потрібні на фронті для компенсації втрат серед окупантів.

"Вагнер" повернувся в Україну

Як повідомляв УНІАН, військові розповіли західним журналістам, що найманці приватної військової компанії "Вагнер" повернулися у Бахмут. Натомість українці постійно змінюють тактику.

За даними воїнів, російська група найманців "Вагнера", відповідальна за більшу частину здобутків Росії протягом зими, повернулася в цей район.

Згодом в ЗСУ підтвердили, що найманці "Вагнера" повернулися на території Східного угруповання військ. Частина з них переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається з Білорусі.

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