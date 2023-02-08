Естонські розвідники поки що не бачать передумов для краху Путінської Росії.

Глава РФ Володимир Путін все ще впевнений у потужності своєї військової машини, попри невдачі російської армії в перший рік війни з Україною.

Як говориться в річному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії, російський диктатор переконаний, що час на його боці - він продовжує вторгнення в Україну, розраховуючи, що внутрішні ресурси РФ зможуть покрити всі потреби російської військової машини.

Наразі стратегія Путіна полягає в ослабленні Західної підтримки шляхом затягування війни в Україні.

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"Путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід втомляться раніше Росії", — йдеться в повідомленні.

Після цього він розраховує посадити Україну за стіл переговорів й нав'язати їй власні умови, вважають розвідники.

Також вони поки що не бачать передумов для краху путінської Росії. Попри те, що російське військове командування не очікувало такої відсічі з боку України на початку вторгнення, Кремль все ще впевнений у своїй здатності вплинути на хід війни й не проявляє жодних ознак ослаблення "імперіалізму".

Водночас російська еліта все частіше схиляється до думки, що Путін просто "збожеволів", проте в обличчя заявити про це диктатору ніхто не ризикує.

Чому Путін напав на Україну - думка експертів

Російські війська розв'язали повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року. На цей час ЗМІ, розвідники та експерти не впевнені в остаточній причині рішення лідера РФ напасти на Київ. Кажуть, як про особисті мотиви Путіна, так і про проблеми зі здоров'ям, а також про безпосередній вплив його оточення.

Раніше колишній співробітник КДБ і російської розвідки Сергій Жирнов заявив, що Путін почав війну в Україні, тому що перелякався протестами, які почалися в Казахстані у 2022 році. Цим він підписав собі смертний вирок.

Екс-депутат Держдуми Геннадій Гудков вказав відразу на три причини, за якими Путін розв'язав кровопролитну війну проти України: він хотів поліпшити свій політичний рейтинг, знищить гарне життя українців, а також помститися за революцію у 2014 році.

У розвідці Данії вважають, що на "божевільне" рішення Путіна напасти на Україну могли вплинути побічні ефекти від гормонального лікування.

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