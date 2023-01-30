За його словами, більшість гучних заяв щодо Мар'їнки, Вугледара та Водяного виявилися брехнею.

У російських окупантів з'явилися проблеми на Донецькому напрямку. Наступ у Мар'їнці припинився, а у Вугледарі так і не сталося прориву.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін повідомив, що 11 місяців лобових ударів окупантів вилилися лише у місцеві тактичні успіхи за дуже серйозних втрат.

За даними Гіркіна, наступ росіян у Мар'їнці припинено. Попри гучні заяви про те, що "ось-ось" місто захоплять, цього досі не сталося.

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Запеклі бої в районі села Водяне - на південь від Авдіївки - також не принесли рішучого успіху окупантам. Наступ нібито зупинився через великі втрати в штурмових частинах піхоти, нестачі артилерійських боєприпасів, слабкої технічної підтримки атакувальних груп та їх низької укомплектованості особовим складом.

Нема успіхів у росіян в районі Вугледару, який вони щільно поливають вогнем з усіх озброєнь. За даними Гіркіна, заяви про прорив у Вугледарі "очікувано виявилися брехнею".

"Давно перетворене на єдину фортецю селище, що представляє собою компактний мікрорайон висотних будинків серед суцільних рівних полів, - взяти "наскоком" не вдалося. Тепер війська, які намагаються його штурмувати - перебувають у вкрай невигідному становищі порівняно з частинами ЗСУ, що обороняються, які сховані у бетонних підвалах і мають можливість коригування артилерійського вогню на значну відстань навіть без застосування технічних засобів", - заявив Гіркін.

Терорист підсумував, що за 11 місяців спроба РФ лобовими ударами протаранити довгострокову оборону ЗСУ на Донецькому фронті - вилилася лише у місцеві тактичні успіхи за дуже серйозних втрат.

Битва за Донбас

Впродовж кількох місяців російські війська зосереджують свою увагу на боях за Донбас. Перш за все, штурми на Донецькому напрямку спрямовані на відволікання українських сил від підготовки до контрнаступу, вважає Інститут вивчення війни. Однак противник, ударами по Вугледару, бажає також відсунути ЗСУ подалі від Кримського "коридору".

Важкі бої точаться на на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Тим часом ЗСУ продовжують "відправляти до пекла" окупантів. 30 січня перелік мертвих загарбників поповнився іще 490 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 126 650.

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