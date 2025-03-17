Нинішня лінія фронту не забезпечує стратегічної глибини, необхідної Україні для надійного захисту від поновлення російської агресії.

Росія і досі тримається за свої максималістські претензії на українські території – як ті, що перебувають під окупацією станом на зараз, так і ті, що залишаються під контролем уряду України.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW). Високопосадовці Кремля, включно з російським правителем Володимиром Путіним, продовжують наполягати на тому, що Україна має "віддати" всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Нещодавно Путін заявив, що "Новоросія" є невід'ємною частиною Росії, а речник Кремля Дмитро Пєсков визначив "Новоросію" як всю східну та південну Україну, включаючи Харківську, Дніпропетровську, Одеську та Миколаївську області", – зазначають аналітики.

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І постійні заяви Москви щодо необхідності територіальних поступок з боку України говорять про те, що Путін досі відданий своїм амбіціям, попри переговори, що тривають.

До цього моменту російські офіційні особи не демонстрували публічних ознак готовності відмовитися від своїх територіальних вимог, як і від вимоги до України не вступати до НАТО, тощо. Не так давно в Росії також виступили проти розміщення миротворчих сил в Україні, заявивши, що це розглядатиметься як "пряме, офіційне, неприховане втручання країн НАТО" у війну.

Росія продовжує використовувати дипломатичні контакти зі Сполученими Штатами для нормалізації своїх військових вимог. 15 березня державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Та версії Держдепу США та МЗС РФ щодо цієї розмови не сходяться:

"У російському повідомленні підкреслюється, що Рубіо і Лавров обговорили реалізацію "взаєморозуміння", досягнутого під час двосторонньої зустрічі 18 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, але не згадується про більш пізні американо-російські дипломатичні домовленості, тоді як у повідомленні Державного департаменту США не згадується про "взаєморозуміння", досягнуте в Ер-Ріяді", – пояснюють аналітики.

На думку експертів ISW, ця розбіжність у повідомленнях вказує на те, що Кремль використовує зустріч у Ер-Ріяді як частину постійних наративних зусиль, спрямованих на те, щоб зобразити Сполучені Штати і Росію як таких, що повністю згодні з тим, як врегулювати війну в Україні, і відвернути увагу від нещодавнього відхилення президентом Росії Володимиром Путіним американсько-української пропозиції про припинення вогню.

Нинішня лінія фронту не забезпечує стратегічної глибини, необхідної Україні для надійного захисту від поновлення російської агресії. Російські війська знаходяться на іншому березі Дніпра від Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя та за 30 кілометрів від Харкова.

Так, армія РФ могла б використати перемирʼя для підготовки до форсування Дніпра, що значно підвищило б імовірність успіху такої операції.

"Зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на морозі – надзвичайно рідкісне явище на війні, а це означає, що відновлення російського наступу, швидше за все, загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець" майже негайно. Росія будує велику автомагістраль і залізницю, які мають з'єднати великі міста в окупованій Україні та Росії, що посилить російську владу на окупованій частині України та здатність Росії транспортувати і постачати російські війська, що діють в Україні, у разі майбутнього російського наступу на півдні України", – констатують експерти.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Українські військові залишили Суджу Курської області. Це випливає з оновленої мапи бойових дій, опублікованої Генеральним штабом ЗСУ.

Тим часом у Торецьку Донецької області лінія бойового зіткнення залишається вкрай динамічною та хаотичною. Ворог перетворив на руїни шахту "Центральна". Крім того, росіяни провели там ротацію, завівши нові підрозділи.

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