Диктатор не відчуває тиску для того, щоб відступити від своїх вимог.

Хоча російський президент Володимир Путін заявив, що підтримує ідею щодо 30-денного припинення вогню в Україні, Москва не бажає відмовлятися від своїх максималістських вимог щодо України в рамках будь-якої мирної угоди.

Як пише Financial Times, під час пресконференції Путін заявив, що будь-яке припинення вогню має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, яке "вирішить першопричини" його вторгнення. В іншому ж випадку, за його словами, Україна отримає час на переозброєння та перегрупування.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, зазначив, що його команда веде "дуже серйозні дискусії з Путіним та іншими".

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Старша наукова співробітниця Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова каже, що з одного боку Путін не хоче бути звинуваченим в тому, що він стоїть на шляху угоди Трама. З іншого ж боку він не відчуває тиску, щоб "відступити від своїх максималістських вимог".

"Вони хочуть зіграти зі США в гру в піддавки, щоб подивитися, що [Трамп] зробить, якщо Росія зробить вигляд, що грає в м'яч, і запропонує дуже умовне "безумовне припинення вогню"", – пояснила вона.

Путін також натякнув, що Вашингтон ведуть переговори про безпеку поставок газу до Європи. Раніше FT заявляло, що близький друг російського диктатора Маттіас Варніг розробляє проект перезапуску газопроводу "Північний потік-2" за підтримки американських інвесторів.

"Якщо США і Росія досягнуть домовленості щодо енергетики, тоді газова труба для Європи буде в безпеці. Це буде корисно для Європи, тому що вона отримає дешевий російський газ", – додав президент РФ.

Війна в Україні: це варто знати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін станом на зараз фактично готує відмову від пропозиції США про 30-денне припинення вогню у війні. Правитель РФ не каже "ні" прямо, натомість він вдається до дій, які все затягують та унеможливлюють нормальні рішення.

Тим часом Reuters повідомляє, що Сполучені Штати Америки готові відновити поставки бомб великої дальності GLSDB в Україну. Вони пройшли модернізацію для кращої протидії російським перешкодам.

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