Українські війська вийшли із Суджі, - Генштабу

На офіційній мапі операції в Курській області Суджу позначено під контролем Росії.

Сили оборони вийшли з міста Суджа Курської області для зайняття більш вигідних позицій. Про це свідчить зведення Генерального штабу.

На офіційній мапі операції в Курській області Суджу позначено під контролем Росії. Це офіційне підтвердження виходу українських сил з міста.

Водночас ворог не полишає спроб захопити позиції українських військ. 15 березня на Курському напрямку відбулося 17 боєзіткнень.

Відео дня

Захоплення Суджі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше про захоплення росіянами Суджі повідомляли аналітики ISW. При цьому вони посилалися на геолокаційні кадри, опубліковані ще 12 березня.

Також український моніторинговий проект DeepState ще 12 березня оновив свою мапу лінії фронту, яка показала, що Суджа більше не перебуває під контролем Сил оборони України.

На думку ветерана російсько-української війни, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, відхід Сил оборони України з міста Суджа на Курщині може бути однією з вимог Сполучених Штатів Америки, тобто є частиною продуманої тактики.

Вас також можуть зацікавити новини: