Турецький президент з минулого року веде переговори з роcійським колегою і вмовляє знизити ескалацію.

Російський президент Володимир Путін запевнив турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана у тому, що не планує застосовувати ядерну зброю.

Речник турецького лідера Ібрагім Калин, якого цитує агентство Анадолу, розповів, що обидва президенти ведуть переговори з минулого року. Ердоган вмовляє Путіну "якнайбільше знизити ескалацію".

За словами спікера, наразі "жодна зі сторін не схожа на переможця у війні" через відсутність просувань на фронті.

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Калин додав, що Туреччина знову закликала Росію та Україну повернутися до переговорів, "додавши ймовірність збільшення кількості жертв та втрати території за цей час".

Роль Ердогана у війні в Україні

Турецький президент Ердоган вже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах, а також регулярно закликає до дипломатичного завершення війни.

Зокрема, політик регулярно проводить телефонні розмови з Путіним з цього питання. Під час однієї з останніх розмов, яка відбулася 7 жовтня, Ердоган спробував переконати Путіна, що закінчення війни в інтересах усіх сторін.

Турецький президент, серед іншого, допоміг провести масштабний обмін полоненими між Україною і РФ. Після цього він пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

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