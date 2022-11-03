Російський президент Володимир Путін запевнив турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана у тому, що не планує застосовувати ядерну зброю.
Речник турецького лідера Ібрагім Калин, якого цитує агентство Анадолу, розповів, що обидва президенти ведуть переговори з минулого року. Ердоган вмовляє Путіну "якнайбільше знизити ескалацію".
За словами спікера, наразі "жодна зі сторін не схожа на переможця у війні" через відсутність просувань на фронті.
Калин додав, що Туреччина знову закликала Росію та Україну повернутися до переговорів, "додавши ймовірність збільшення кількості жертв та втрати території за цей час".
Роль Ердогана у війні в Україні
Турецький президент Ердоган вже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах, а також регулярно закликає до дипломатичного завершення війни.
Зокрема, політик регулярно проводить телефонні розмови з Путіним з цього питання. Під час однієї з останніх розмов, яка відбулася 7 жовтня, Ердоган спробував переконати Путіна, що закінчення війни в інтересах усіх сторін.
Турецький президент, серед іншого, допоміг провести масштабний обмін полоненими між Україною і РФ. Після цього він пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.