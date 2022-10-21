Турецький президент заявив, що продовжить докладати зусиль для завершення війни в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не втрачає надій організувати зустріч президентів України і Росії для завершення війни.

Як повідомляє CNN Turk, за словами Ердогана, "Путін зараз набагато м'якший і відкритіший до переговорів, ніж раніше", а під час вчорашніх переговорів із українським президентом Володимиром Зеленським він відчув, що "в нього теж немає такого блокування, і що він теж виступає за подолання цього питання".

"Послухавши обох лідерів, ми побачимо, наскільки далеко вони можуть завести телефонну дипломатію, яку ми проведемо найближчими днями… Ми сподіваємось, що продовжимо шлях до миру, об'єднавши двох лідерів. Тому що обидва боки зазнають серйозних втрат. Я вірю, що з миром не буде тих, хто програв", - поділився думкою Ердоган.

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Зусилля Ердогана по завершенню війни в Україні

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган вже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах з метою завершення війни.

Він регулярно проводить телефонні розмови з Путіним з цього питання. Під час однієї з останніх розмов Ердогана і Путіна, яка відбулася 7 жовтня, турецький президент спробував переконати Путіна, що закінчення війни в інтересах усіх сторін.

Ердоган після масштабного обміну полоненими між Україною і РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

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