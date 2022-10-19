За словами політика, немає якогось геніального генерала, який може перебудувати всю корумповану систему Росії.

Президент РФ Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна командувачем армією РФ в Україні, щоб зробити його відповідальним за втрату окупованого Херсона.

Про це заявив російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

"Я думаю, що Суровікін і буде. Його для цього і взяли, щоб на непопулярного генерала списати черговий провал. Це такий громовідвід, щоб, коли Путіну "прилетіло", він зробив вигляд, що почув людей і поміняв одного генерала на іншого. Буде ще який-небудь Петров, Пупкін, Іванов. Немає якогось геніального генерала, який може перебудувати всю корумповану систему Росії", - зазначив він.

За словами політика, країна-агресор мобілізувала на війну людей, які не хочуть і не вміють воювати, а тому жоден генерал не зробить з них сильну армію.

"Вся армія, швидше за все, набрана з депресивних регіонів, неблагополучних сімей або тих, хто не зміг втекти. Деякі не хочуть воювати і не вміють, але йдуть через страх сісти у в'язницю на 10 років. Які це військові? Ніякі. Якого потрібно генерала поставити, щоб з них зробити найсильнішу армію, здатну перемагати?" - Пояснив Гудков.

Сергій Суровіні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше в російському Міністерстві оборони призначили командувача армією РФ в Україні.

55-річний Сергій Суровікін брав участь у другій чеченській війні, збройному конфлікті в Таджикистані і війні в Сирії.

Аналітики з Американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Сергій Суровікін, якого поставили командувачем так званою "спецоперацією", — це звичайний генерал. Раніше він керував угрупованням РФ на півдні України і не досяг результатів, які б вразили.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що будь-який генерал, якого призначать командувати військами РФ, стане "генералом поразки".

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