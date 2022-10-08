Вперше з початку повномасштабної війни Міноборони РФ створило відповідну посаду.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив генерала Сергія Суровікіна командувачем "спецоперації" в Україні. Вперше з початку повномасштабної війни Міноборони РФ створило таку посаду.

Про це повідомляє Міноборони Росії.

55-річний Суровікін - уродженець Новосибірська. З жовтня 2013 року по жовтень 2017 року - командувач військами Східного військового округу. З 31 жовтня 2017 року – головнокомандувач повітряно-космічними силами Росії.

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Суровікін був учасником збройного конфлікту в Таджикистані, Другої чеченської війни, війни Росії проти Сирії.

Раніше Сергій Шойгу нібито приїжджав на окуповані території України. У травні була непідтверджена інформація, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов отримав поранення під Ізюмом Харківської області.

Війна в Україні

На Харківщині ЗСУ звільнили багато населених пунктів, рашисти втекли і кинули сотні одиниць військової техніки.

14 вересня начальник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники взяли під вогневий контроль майже всю Херсонщину.

8 жовтня рано вранці був підірваний Кримський міст.

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