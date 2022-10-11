За даними видання, в Москві мали місце численні арешти, затримання і блокади.

Елітний підрозділ російських збройних сил було розгорнуто для посилення безпеки в Москві, оскільки президент Володимир Путін побоюється, що його усунуть в результаті перевороту.

Про це з посиланням на джерела в українській розвідці повідомляє британський таблоїд The Sun.

"Представники київської розвідки поінформували про те, що елітний путінський підрозділ ОДОН Національної гвардії Росії почав облави і арешти інших солдатів", - йдеться в повідомленні.

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У російських ЗМІ подібних повідомлень не надходило, оскільки київські спецслужби заявили, що "всі військові частини по периметру Москви приведені в стан підвищеної бойової готовності".

Війська ОДОН - офіційно іменовані окремою дивізією оперативного призначення - є підрозділом внутрішньої безпеки Росгвардіі.

Спеціальна група швидкого реагування налічує близько 18 тисяч осіб і очолюється генерал-майором Миколою Кузнєцовим.

Київська розвідка заявила, що сили ОДОН були розгорнуті в Москві і "мали місце численні арешти, затримання і блокади".

Ранкові обстріли РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних і авіаційних ударів по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. За даними ДСНС, 14 людей загинули, 97 отримали травми. 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) та Хмельницькій (6) областях.

Внаслідок ударів загинули 14 українців, ще 97 отримали поранення.

Увечері Зеленський повідомив, що на 11 жовтня заплановано екстрене засідання G7, яке стосуватиметься агресії Росії проти України.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

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