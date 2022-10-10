Глава Білого дому висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Президент США Джо Байден засудив масовані російські ракетні удари по Україні, заявивши, що вони продемонстрували крайню жорстокість війни Володимира Путіна проти українського народу.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по території України, в тому числі по Києву. В результаті цих ударів загинули і отримали поранення цивільні особи, а також знищені об'єкти, що не мають будь-якого військового призначення. Ці удари ще раз продемонстрували крайню жорстокість беззаконної війни Путіна проти українського народу", - йдеться в заяві Байдена. Відео дня

"Ми приносимо наші співчуття сім'ям і близьким тих, хто сьогодні був безглуздо убитий, а також наші побажання якнайшвидшого одужання пораненим", - заявив Байден.

Президент заявив, що "ці удари тільки ще більше зміцнюють нашу прихильність підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно. Разом з нашими союзниками і партнерами ми продовжимо робити все, щоб Росія відчула ціну своєї агресії".

Байден пообіцяв також, що США і союзники зроблять все, щоб "притягнути до відповідальності Путіна і Росію за всі злодіяння і військові злочини, і надавати всю необхідну підтримку українським силам для захисту своєї країни і своєї свободи".

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити цю неспровоковану агресію і вивести свої війська з України", - заявив Байден.

Також прокоментував російські удари по Україні і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він повідомив, що після атаки провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, щоб підтвердити підтримку США.

"Розмовляв з Дмитром Кулебою, щоб підтвердити підтримку США Україні після жахливих ударів Кремля сьогодні вранці. Ми продовжимо надавати незмінну економічну, гуманітарну допомогу і допомогу в сфері безпеки, щоб Україна могла захистити себе і подбати про свій народ", - написав Блінкен в "Твіттері".

Крім того, посол США в Україні Бріджит Брінк після обстрілів зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Допомога США Україні

З початку російського вторгнення в Україну США надали Києву допомогу в галузі безпеки на суму, що перевищує $16,8 млрд, а також ввели проти Москви широкий спектр економічних санкцій через війну в Україні.

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