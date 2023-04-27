Жителі окупованих територій України, які не прийняли громадянство РФ, можуть бути депортовані.

Президент РФ Володимир Путін узаконив депортацію жителів незаконно анексованих територій України, які відмовилися прийняти російське громадянство.

У підписаному указійдеться, що громадяни України, які проживають на незаконно анексованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, можуть проживати там до 1 липня 2024 року. Після чого їх можуть депортувати.

Окремий пункт президентського указу стосується депортації тих, хто "створює загрозу національній безпеці" Росії. Жителів незаконно анексованих регіонів, які виступають за "насильницьку зміну основ конституційного ладу" в Росії, фінансують терористичну і екстремістську діяльність або беруть участь в "несанкціонованих" акціях, будуть депортувати і забороняти їм в'їзд в країну, пише "Дождь".

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Ситуація на окупованих територіях України - деталі

Російська Федерація змушує українців отримувати свої паспорти на тимчасово окупованих територіях. Це свідчить про абсолютне насильство загарбників над громадянами України.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області темпи російської паспортизації дуже низькі, тому російські загарбники вводять все нові заходи тиску на місцеве населення з метою поліпшення ситуації. Гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький зобов'язався до 9 травня забезпечити повну паспортизацію на цій території.