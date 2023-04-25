Місцевим мешканцям погрожують, щоб встигнути виконати план.

Гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький зобов'язався до 9 травня забезпечити повну паспортизацію на цій території.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, коментуючи інформацію про те, що з Мелітополя депортують та позбавляють майна тих, хто не захотів отримувати паспорт РФ.

"Наразі невідомо про випадки, щоб цих людей доставляли до лінії розмежування та на неокуповану територію. Таких випадків не зафіксовано. Є думка, що людей забирають "на підвал" і повідомляють, що у них вже немає цього майна. У квартири заселяють інших осіб та повідомляють, що начебто ті люди були депортовані, - розповів Лишенко.

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Примусова паспортизація на окупованій території

Російські загарбники продовжують примусово паспортизувати населення на тимчасово захопленій території. Для цього вдаються до різних погроз.

Так, у Херсонській області людям погрожують припинити виплачувати пенсії без російського громадянства.

На блокпостах у Токмаку окупанти відмовляють у пропуску місцевим без паспорту РФ.

19 березня мер Мелітополя Іван Федоров інформував про плани загарбників до осені паспортизувати 80% жителів на тимчасово окупованих територій.

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