Російська Федерація примушує українців отримувати свої паспорти на тимчасово окупованих територіях. Це свідчить про абсолютне насильство загарбників над громадянами України.
"РФ так зневажає власний паспорт і громадянство, що, тимчасово захопивши чужі території, одразу намагається впарити "документи" і примусити до громадянства", - пише радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
На його думку, подібні дії окупантів доводять всім, що "паспорти Росії" - абсолютний синонім насильства і жорсткого примусу.
Примусова паспортизація на окупованій території
Російські військові продовжують примусово паспортизувати мешканців тимчасово захоплених територій України. У Херсонській області вони погрожують припинити виплачувати пенсії, а на блокпостах у Токмаку - відмовляють у пропуску місцевим без паспорта РФ.
За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни хочуть до осені паспортизувати 80% жителів на тимчасово окупованих територій.