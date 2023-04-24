Це свідчить про зневагу до громадянства та паспорта РФ.

Російська Федерація примушує українців отримувати свої паспорти на тимчасово окупованих територіях. Це свідчить про абсолютне насильство загарбників над громадянами України.

"РФ так зневажає власний паспорт і громадянство, що, тимчасово захопивши чужі території, одразу намагається впарити "документи" і примусити до громадянства", - пише радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

На його думку, подібні дії окупантів доводять всім, що "паспорти Росії" - абсолютний синонім насильства і жорсткого примусу.

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Примусова паспортизація на окупованій території

Російські військові продовжують примусово паспортизувати мешканців тимчасово захоплених територій України. У Херсонській області вони погрожують припинити виплачувати пенсії, а на блокпостах у Токмаку - відмовляють у пропуску місцевим без паспорта РФ.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни хочуть до осені паспортизувати 80% жителів на тимчасово окупованих територій.

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