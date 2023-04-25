Окупанти залишають місцевих без медобслуговування, зарплат, можливості пересування у разі відсутності паспорта РФ.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області темпи російської паспортизації дуже низькі, тому російські загарбники запроваджують все нові заходи тиску на місцеве населення з метою покращення ситуації.

Про це начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко сказав на брифінгу щодо ситуації на окупованих територіях області.

"По всій лінії розмежування і на окупованій території ситуація однакова. Триває так звана паспортизація. Це вимушений для них (окупантів) захід, бо темпи паспортизації у них дуже низькі. Вони придумують будь-які "плюшки" так би мовити, роблять все, щоб люди отримали російські паспорти. Якщо потрібна заробітна платня – будь-ласка, можеш, але тільки після отримання паспорта. Якщо необхідне тобі медичне забезпечення - також маєш отримати паспорт РФ. Якщо хочеш виїхати у будь-який район поза свого, то також маєш отримати номерний знак РФ і паспорт РФ", - зазначив Малашко.

Відео дня

Зокрема, щодо ситуації з окупованою Василівкою він повідомив, що населений пункт заблокований ворожою стороною.

За його словами, люди з Василівки наразі можуть виїхати на підконтрольні території України лише через треті країни.

Він також розповів, що люди на лінії розмежування живуть частково без електрики та газопостачання, оскільки ворог розбиває комунальні мережі. Життєдіяльність на цих територіях підтримується за рахунок облаштованих Пунктів незламності та генераторів.

За його словами, з наближених до фронту населених пунктів за квітень вдалося евакуювати 38 дітей.

При цьому в області продовжують працювати агропідприємства, триває другий етап посівної кампанії.

Примусова видача поспортів РФ на окупованих територіях - деталі

Гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький зобов'язався до 9 травня забезпечити повну паспортизацію на цій території.

У тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити паспортизацію за місцем проживання пенсіонерів.

Російська Федерація примушує українців отримувати свої паспорти на тимчасово окупованих територіях. Це свідчить про абсолютне насильство загарбників над громадянами України.