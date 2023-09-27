Цікаво, що така ситуація для України, на думку джерела, має і позитивний вплив, і негативний.

Кремлівського диктатора Володимира Путіна не ставлять до відома про справжній перебіг подій війни Росії проти України.

Як заявило джерело української розвідки для NV, оточення Путіна приховує правду від президента РФ.

Після низки кримінальних справ проти російських генералів Путіну вирішили не доповідати про негативні новини з поля бою.

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"Ніхто не насмілюється приносити йому погані новини. Тому Путін не розуміє реальної картини того, що відбувається, особливо на полі бою", - розповіло джерело.

Цікаво, що така ситуація для України, на думку джерела, має і позитивний вплив, і негативний.

Що Путін знає про війну

Як повідомляв УНІАН, американська та британська розвідки заявляли, що Путіна могли навмисне дезінформувати про хід бойових дій в Україні, не розповідаючи про справжні втрати ЗС РФ і наслідки західних санкцій. У США додали, що за це могли відповідати його найближчі радники.

А колишній командувач об'єднаних сил НАТО, генерал у відставці Веслі Кларк вважає, що президент РФ знає, що російські військові йому брешуть.

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