За словами генерала, в Росії приховують інформацію через ризик бути ліквідованим.

Колишній командувач об'єднаних сил НАТО, генерал у відставці Веслі Кларк вважає, що президент РФ Володимир Путін знає, що російські військові йому брешуть.

Про це він розповів в ефірі каналу CNN.

Журналістка запитала Кларка, чи погоджуються він з оцінками про те, що Путіну не говорять, наскільки погано йде війна для Росії.

"Ну, подивіться, у російській армії ставляться до інформації як до захищеного, важливого елементу, і тому вони брешуть один одному. Їх цьому вчать; це пішло ще з радянської армії. Путін знає, що вони йому брешуть. Тому він робить оцінку, примиряючись із цим", - сказав Кларк.

Він додав, що Путіну "це може не подобатися", але в "їхній системі брешуть усі - верхи брешуть низам, а низи верхам".

За словами генерала, в Росії приховують інформацію через ризик бути ліквідованим, і там це всім відомо.

"Ви приховуєте інформацію, тому що, якщо ви скажете правду, ви будете першим, кого застрелять, коли щось не спрацює. Тому вони знають, як поводитися один із одним. Тому ми не повинні ставитися до цього як до чогось значного. Ви знаєте, за західними мірками, так, це шокує. Але їх - ні, і Путін це знає. Він дістався вершини, брехавши людям. Він знає, як працює система", - зазначив Кларк.

Як повідомляв УНІАН, американська та британська розвідки заявляли, що Путіна могли навмисне дезінформувати ходом бойових дій в Україні, не розповідаючи про справжні втрати ЗС РФ і наслідки західних санкцій. У США додали, що за це могли відповідати його найближчі радники.

Пентагон в останній заяві допустив, що через це між Путіним і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу могли погіршитися відносини.

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