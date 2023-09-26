На думку політолога, не виключено, що російський диктатор намагається з'ясувати, кого народ вважає гідним кандидатом у президенти, щоб усунути конкурента.

Кремль доручив дізнатися, як росіяни поставляться до можливого відходу російського диктатора Володимира Путіна з поста президента РФ. Відповідне опитування вперше проводить Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Як повідомляє політолог Аббас Галлямов, в новому дослідженні два питання:

Відхід Путіна з поста президента поліпшить, погіршить або не змінить ситуацію в країні?

Чи міг би хтось замінити Путіна на посаді президента? Якщо так, то хто саме?

Галлямов наголосив, що раніше ВЦВГД не дозволяв собі ставити подібні питання. На його думку, може бути три причини, з яких центр проводить це дослідження.

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"Кремль роздумує, чи не розіграти йому спектакль із заявою Путіна, що він не піде на вибори, і подальшим всенародним плачем з цього приводу, супроводжуваним закликами не йти. Це щось на зразок того трюку, який робили, наприклад, свого часу Іван Грозний, який виїхав в Олександрівську слободу, і Борис Годунов, який пішов у Новодівичий монастир", – вважає він.

Другий варіант полягає в тому, що "Путін реально подумує, чи не запустити йому операцію "Наступник". Також, на думку Галлямова, не виключено, що російський диктатор намагається з'ясувати, кого народ вважає гідним кандидатом у президенти, щоб усунути конкурента.

"Путін подумує, чи не відірвати йому голову тому, хто підбирається до нього за популярністю", – припустив він.

Примітно, що останнє опитування ВЦВГД показало, що станом на 17 вересня 2023 року Путіну довіряють понад 77% росіян, протилежної думки – лише 17,8% респондентів.

Інші опитування в РФ

Нещодавнє опитування, проведене в Росії компанією Russian Field, показало, що росіяни втомилися від геронтокартіі – респонденти хочуть, щоб президент був молодший за 70 років.

Також опитані не надто активно віддавали б голоси кандидату-жінці, кандидату з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, уродженцю Північного Кавказу, єврею або людині молодше 40 років.

Примітно, що незважаючи на "втому" від віку, велика частина росіян все одно віддала б свій голос за чинного президента РФ Володимира Путіна, маючи можливість вибрати з декількох кадидатів.

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