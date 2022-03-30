Крім того, від російського диктатора можуть приховувати дані про справжній вплив санкцій на економіку РФ.

США вважають, що президента Росії Володимира Путіна "дезінформують" про те, наскільки погано працюють російські військові в Україні та про вплив санкцій на економіку Росії.

Про це пише CNN з посиланням на американського чиновника.

"Ми вважаємо, що радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано працюють російські військові та як російську економіку калічать санкції, тому що занадто бояться сказати йому правду", – сказав американський чиновник.

Джерело каналу зауважило, що оцінка базується на розсекречених висновках американської розвідки.

За його словами, у США є інформація, яка свідчить про те, що Путіну стало відомо про дезінформацію, що призвело до розколу між ним та вищими чинами Міноборони РФ.

"У нас є інформація, що Путін відчув, що введений російськими військовими в оману. Зараз між Путіним і ... (Міністерством оборони РФ) існує стійка напруга, що випливає з недовіри Путіна до керівництва Міністерства оборони", - сказав американський чиновник.

Чиновник зауважив, що Путін справді не знав, що Міноборони "використовує і втрачає строковиків в Україні, що демонструє явний збій у надходженні точної інформації до російського президента".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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