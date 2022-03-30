США вважають, що президента Росії Володимира Путіна "дезінформують" про те, наскільки погано працюють російські військові в Україні та про вплив санкцій на економіку Росії.
Про це пише CNN з посиланням на американського чиновника.
"Ми вважаємо, що радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано працюють російські військові та як російську економіку калічать санкції, тому що занадто бояться сказати йому правду", – сказав американський чиновник.
Джерело каналу зауважило, що оцінка базується на розсекречених висновках американської розвідки.
За його словами, у США є інформація, яка свідчить про те, що Путіну стало відомо про дезінформацію, що призвело до розколу між ним та вищими чинами Міноборони РФ.
"У нас є інформація, що Путін відчув, що введений російськими військовими в оману. Зараз між Путіним і ... (Міністерством оборони РФ) існує стійка напруга, що випливає з недовіри Путіна до керівництва Міністерства оборони", - сказав американський чиновник.
Чиновник зауважив, що Путін справді не знав, що Міноборони "використовує і втрачає строковиків в Україні, що демонструє явний збій у надходженні точної інформації до російського президента".
Війна Російської Федерації проти України
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