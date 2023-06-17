Президент країни-агресора заявив, що депортація українських дітей окупантами є "абсолютно легальною".

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, депортація українських дітей окупантами є "абсолютно легальною".

Таку заяву зробив президент країни-агресора Володимир Путін на прес-конференції з лідерами африканських країн, заявивши при цьому, що Кремль, нібито "не проти возз'єднання вивезених дітей з їхніми родинами", повідомляє РБК-Україна.

"З приводу дітей. Діти - свята справа. Ми вивозили їх із зони конфлікту, рятуючи їхні життя і здоров'я. Ось що відбувалося. Ніхто не збирався ніяких дітей розлучати з сім'ями. Вивозили цілими дитбудинками. Абсолютно легально, оскільки керівники дитбудинків були їхніми законними представниками. Ми ніколи не були проти того, щоб діти возз'єдналися зі своїми сім'ями. Якщо їхні родичі оголошувалися. Ніяких перешкод ніколи не було і ніколи не буде", - заявив президент країни-агресора.

Депортація українських дітей

З початку російського вторгнення окупанти депортували 19 453 українських дітей. Ця цифра, ймовірно, більша, оскільки на територіях, які зараз окуповані, до війни проживало близько 700 тис.дітей. Доля більшості з них невідома.

Наприкінці травня стало відомо, що незаконне"усиновлення" викрадених українських дітей перетворилося для росіян на джерело легких грошей. Як з'ясували журналісти The Guardian, "прийомні" сім'ї отримують квартири і гроші за викрадених в Україні дітей.

17 червня 2023 року стало відомо про те, що окупанти зібралися вивезти з Бердянська до Чувашії 300 українських дітей.

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