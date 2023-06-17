Вже відправили вглиб РФ майже 50 дітей.

Російські окупанти вивозять майже 300 дітей з Бердянського району до "сонячної" Чувашії.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. "У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін", - поділився він інформацією.

Федоров заявив, що спочатку росіяни захопили українські території і позбавили дітей як мінімум Азовського моря, а тепер засилають малечу за 1600 км від дому. вглиб території РФ.

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"Далі будуть маніпулювати ситуацією на Бердянському напрямку і тримати дітей на рфії як заручників. Українські діти - останнє, про кого думає ворог. Для них це розмінна монета для шантажу, " - зауважив мер міста.

Депортація українських дітей у РФ

Після окупації українських земель росіяни почали масово вивозити звідти дітей. На даний час українській владі відомо про вивезення до РФ 19 453 українських дітей. Ця цифра, ймовірно, більша, адже на територіях, які зараз окуповані, до війни проживало близько 700 тис. дітей. Доля більшості з них невідома.

У кінці травня стало відомо, що незаконне "усиновлення" викрадених українських дітей перетворилося для росіян на джерело легких грошей. Як з'ясували журналістивидання The Guardian, "прийомні" сім'ї отримують квартири і гроші за викрадених в Україні дітей.

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